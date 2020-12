WhatsApp introduce la funzione Carrello per gli acquisti: come fare shopping direttamente in chat

WhatsApp, il più noto servizio di messaggistica istantanea, si evolve e diventa come un sito di e-commerce. Con un nuovo aggiornamento, l'app lancia la funzione Carrello, appena in tempo per gli acquisti natalizi. A inizio novembre la chat ha introdotto il pulsante con l'icona di un negozio per accedere ai cataloghi dei prodotti messi in vendita dai profili Business. In questo modo, i proprietari di piccole attività possono gestire gli ordini e offrire informazioni sui loro prodotti e servizi.

Ora, cliccando su questo tasto, l'utente può sfogliare i cataloghi, controllare la disponibilità dei prodotti in vendita e comprare, mentre le società possono creare chat apposite con gli acquirenti in base ai singoli prodotti. Una volta terminata la scelta, si può inviare infatti l'ordine con un singolo messaggio. Prima di questa novità, l'utente doveva mandare un messaggio per ogni articolo acquistato. Per i commercianti significa semplificare il tracciamento degli ordini ricevuti e nella gestione delle vendite. Il carrello in WhatsApp è disponibile per tutti gli utenti, Android e iOS, dall'8 dicembre.

La notizia è stata dato con un comunicato ufficiale dall'azienda, che spiega il motivo di questa trasformazione: «Sono sempre di più gli utenti che acquistano tramite chat ed è per questo che desideriamo migliorare ulteriormente l'esperienza di vendita e di acquisto». WhatsApp ha fornito anche una semplice guida su come utilizzare la nuova funzione, rispondendo alle FAQ dei clienti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Dicembre 2020, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA