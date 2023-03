Social senza musica, Marco Carrara: «Un bel regalo a TikTok, senza le canzoni tanti emigreranno»

di Marco Carrara*

"Crisi, panico, urla. È crollata in borsa la Credit Suisse? Xi Jinping incontra Putin a Mosca? La Francia è paralizzata dagli scioperi contro la riforma delle pensioni? No, sono sparite le canzoni da Instagram.

Detta così sembra una cosa di poco conto, in realtà il mancato accordo tra Siae e Meta ha lasciato muti influencer, creator e politici. Certo, qualcuno sarà contento, ma l'argomento è serio e apre uno scenario: chi ci sta guadagnando è il rivale TikTok che osserva e gode, chi ci sta perdendo è la flotta di persone che su Instagram lavora e monetizza. La notizia è triste pure per noi semplici utenti: l'abbinamento delle canzoni alle foto era un po' un modo per dare una colonna sonora alle nostre vite, per sentirci dentro a un film. Con la musica speravamo di dare un tocco magico ai nostri post, le nostre feste somigliavano a quelle del grande Gatsby, anche noi potevamo sembrare tutti Leonardo Di Caprio per un notte. "La festa è finita, i post se ne vanno".



*Conduttore Timeline - Rai 3



