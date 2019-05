I 5 spot video più visti su YouTube ad aprile. Ecco quali sono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

YouTube è il termometro della popolarità di un video che viene caricato in rete. Il numero delle visualizzazioni è sintomo del trend che ha avuto o sta vivendo un determinato filmato. Nella gallery infinita di You Tube non ci sono solo youtuber o video musicali, ma anche spot nati per essere diffusi su uno dei canali di comunicazione più potente degli ultimi anni. Dal sito primaonline.it, arriva la classifica mensile dei 5 spot più popolari, basata sul numero di visualizzazioni nel nostro Paese, ma anche tenendo conto della percentuale di visualizzazione di ciascuna pubblicità e il rapporto tra visualizzazioni organiche e visualizzazioni a pagamento.Al primo posto il video “Linguine Voiello con pesce bandiera e finocchietto - La ricetta dello Chef Cannavacciuolo”.Una ricetta dunque, molto mediterranea, spiegata dallo chef partenopeo tra i più amati dal grande pubblico, protagonista di due tv show: Cucine da incubo e Masterchef. Attualmente il video haCannavacciuolo è tallonato da vicino dal secondo video del mese, Forza della Natura – Filmata con iPhone XS – Apple, spot molto evocativo, con sequenze molto belle in cui risalta sia la bellezza della natura che l'altissima qualità della fotocamera dello smartphone. Interessante e potente la colonna sonora Last Rites” dei Megadeth.Terza posizione per It’s a trap - Ringo web serie "Le Storie dello Spogliatoio", una video storia realizzata appositamente per il web che racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazzi. Nel video si gioca sul genere trap, amatissimo dagli adolescenti, ma che uno dei protagonisti dice di non amare affatto.Al quarto posto Samsung Galaxy S10e | S10 | S10+, lo spot che racconta la nuova generazione di Galaxy S10, col consueto montaggio ritmico che segue la musica della colonna sonora, dove vengono illustrate le nuove potenzialità dello smartphone.Chiude la top5 la clip di Fastweb Insieme, Voliamo - ft. La Nazionale di Ginnastica Ritmica, in cui sono mostrate le cinque atlete della nazionale di ginnastica ritmica italiana mentre provano le loro coreografie in attesa del sogno, le Olimpiadi di Tokyo 2020.