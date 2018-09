Google Family Link, l'occhio virtuale con cui controllare i tuoi figli in qualsiasi momento. Ecco come fare

Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’assistente virtuale che spegne lo smartphone dei figli quando lo decidono i genitori. È questa una delle più rilevanti novità introdotte dall’aggiornamento di, l’applicazione sviluppata dache permette a papà e mamma di controllare il telefono e gli altri dispositivi Android in dote ai propri pargoli.Rilasciata nel marzo dello scorso anno per consentire ai minori di 13 anni di creare un account Google e, al contempo, aiutare gli adulti a sorvegliare i figli sulle modalità in cui utilizzano smartphone e tablet,offre l’opportunità di bloccare il download delle app dal Play Store, impostare i tempi d’uso e, volendo, negarlo proprio in determinati orari (per esempio la sera, quando lo smartphone può far ritardare il sonno), ma permette anche di conoscere la posizione per rintracciare l’infante in caso di necessità o emergenza.Con l’ultimo aggiornamento, che verrà rilasciato nei prossimi giorni su scala globale,si interfaccia con l’assistente vocale per ampliare le azioni dei genitori. Pronunciando “Hey Google, blocca lo smartphone di Marco”, il sistema lancerà in automatico un conto alla rovescia di cinque minuti prima di spegnere il telefono.