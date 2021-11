Anastasia, nonna super social: spegne le candeline per i suoi 108 anni su TikTok IL VIDEO

TikTok è solo per adolescenti e ragazzi? Nonna Anastasia dice "no" e abbatte ogni stereotipo. "Anastasia Nonna di 108anni🍾🥂!!!" è il nome del suo profilo TikTok dove vanta più di 15 mila follower ed è proprio sulla piattaforma cinese che ha scelto di spegnere le sue 108 candeline, festeggiando in compagnia dei suoi follower.

In sottofondo un coro intona «Tanti auguri a te» e nelle immagini si vede Anastasia sorridere insieme ai suoi affetti più cari. Un record segnato da una sola candelina sulla torta e la scritta "Evviva 108 augurissimi". Un attimo di emozione e poi il soffio decisivo per spegnerla. «Vai zia soffia», le suggeriscono i presenti da dietro lo smartphone. Pioggia di commenti affettuosi da parte dei suoi 15 mila follower che sotto il post scrivono: «Auguri di cuore signora», scrive un utente, «Le nonne maestre di vita», aggiunge un altro.

Ma "l'impegno" da Tiktoker è sola l'ultima delle occupazioni di nonna Anastasia, che ora vive a Roma ma che ha girato l'Italia per lavoro. «Ho fatto l'insegnante - racconta in uno dei suoi video- un po' dappertutto, dalla provincia di Benevento fino a Torino. Poi venendo a Roma sono andata in pensione». Ma non solo, perchè Anastasia è stata anche «crocerossina in un ospedale durante la guerra».

Nata nel 1913, il profilo social di Anastasia è ricco di video che raccontano la sua quotidianità, per cui vanta 164mila mi piace.

Ma il compleanno da 108 anni non è stato una sorpresa per i 15mila follower: era già stato annunciato dalla "tiktoker" ultracentenaria, occupata a prepararsi per l'occasione dal parrucchiere: «Cari signori io vi comunico un grosso evento perchè domani la sottoscritta compirà 108 anni e sono tanti quindi vi saluto e vi ringrazio per tutto ciò che avete fatto».

