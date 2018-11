Lunedì 19 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il Natale si avvicina. E glistanno per vivere il loro momento d'oro, visto che in questo periodo dell'anno si moltiplicano le richieste sul web. Ma con la domanda cresce anche il pericolo. Quello dellesempre pronti a sfruttare l'occasione. Si perché secondo un', tra le aziende più importanti di software antivirus, tra gli italiani che comprano sul mercato digitale, almeno la metà non è cosciente dei. Quindi i meccanismi di difesa, per comprare in sicurezza sono spesso inadeguati.La ricerca, che McAfee ha commissionato a MSI-ACI, ha esaminato le procedure di acquisto in ogni regione del paese, sottolineando le differenze di abitudini digitali. Problema comune tra il 62% dei partecipanti al sondaggio è che pur di risparmiare, chi acquista è disposto ad affidarsi a siti sconosciuti, ma con prezzi vantaggiosi. Dunque si accetta il rischio come parte integrante dell'e-commerce. Anche perché gli acquisti natalizi sono vissuti da un'ampia maggioranza, l'80% come fonte di stress dal punto di vista economico, e questo stando ai risultati della ricerca diminuirebbe la soglia di attenzione nel 58% del campione.Ma tra regione e regione ci sono differenze. Ed ecco che l'indagine di McAfee rivela che gli abitanti di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto hanno una soglia di attenzione più alta nello shopping online. Al contrario in Sicilia e Sardegna pur di risparmiare si accetta l'incognita sull'origine del sito nel 64% dei casi. Ma in generale quasi la metà netta, il 49% dei partecipanti al sondaggio, ammette di usare connessioni wi-fi non sicure, mentre il 28% comprerebbe articoli da un rivenditore online non sicuro, anche se il prezzo fosse estremamente più conveniente.Non mancano differenze tra comportamenti maschili e femminili: gli uomini sono più negligenti delle donne, e la fascia di disattenzione massima è compresa tra i 21 e i 30 anni. Tra i consigli per non diventare le prossime vittime delle truffe online, McAfee raccomanda ovviamente l'uso di software di sicurezza, wi-fi privati meglio di quelli pubblici, e mai aprire email di dubbia provenienza: basta un click per aprire il varco agli hacker.