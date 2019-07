Instagram, i vip hanno iniziato a guardare le stories della gente comune. Ecco perché

Venerdì 26 Luglio 2019, 10:05

In questi giorni sono in tanti a farsi questa domanda. Il numero delle visualizzazioni delle stories è cresciuto in maniera esponenziale e tra i nomi dei visitatori appaiono diversi vip con il profilo verificato, con la spunta blu.Il portale Influencer Busters ha provato a rispondere a questa domanda. Secondo il sito,Ovvero dei softaware che permettono di mettere molti like o seguire tante persone, in modo automatizzato. In questo modo il vip di turno stuzzica la curiosità della persona "normale" di cui guarda le stories e lo induce a seguirlo.. In ogni caso, dietro le visualizzazioni dei vip in realtà ci sarebbe un computer. A voi la scelta se seguirli o meno.