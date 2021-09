Hogwarts Legacy, ecco il trailer del videogioco ispirato a Harry Potter che fa impazzire i fan

Arriva il videogioco più ambizioso ispirato all’universo letterario del maghetto inglese, Harry Potter. Il gioco di ruolo, Hogwarts Legacy, si ispira alle avventure dei libri di J.K. Rowling nonché alle controparti cinematografiche, è tra i titoli più attesi da tutti i fan sparsi per il globo.

Novità assoluta, l'anteprima di Hogwarts Legacy è apparsa nella giornata del 27 agosto, quando PlayStation ha condiviso sui suoi canali social alcune sequenze del titolo. Ora la speranza è di rivederlo in uno State of Play, magari proprio quello in programma per settembre 2021, con ulteriori informazioni sull’open world nonché la data di uscita.

Ancora poco chiaro il ruolo che avrà Hogwarts Legacy una volta uscito. Ad oggi, non vi è alcuna conferma sull’esclusività del titolo per PlayStation, ma è proprio da PlayStation – e solo dai loro canali – che vengono comunicate informazioni sul titolo ispirato all’universo letterario di J.K. Rowling.

Sarebbe comunque strano avere informazioni adesso durante un evento PlayStation visto che il gioco non è esclusiva della console Sony, ma è strano anche che un gioco del genere, programmato in uscita l’anno prossimo, abbia mancato l’appuntamento sia con l’E3 2021 che con l’appena concluso Gamescom 2021. Hogwarts Legacy è programmato infatti per PS4, PS5, Xbox One, PC, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Al momento non sappiamo nient’altro riguardo il gioco, se non che sarà un RPG ambientato nel Castello di Hogwarts prima degli eventi raccontati in Harry Potter e che avrà anche elementi presi da Animali Fantastici e Dove Trovarli, spin-off di Harry Potter ambientato nell’800.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 13:56

