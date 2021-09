Ascolti Tv 31 agosto 2021, la coppia Cortellesi-Albanese va forte anche sul piccolo schermo

Ascolti Tv 31 agosto 2021. In prima serata su Canale5 il film Mamma o papà? con Paola Cortellesi e Antonio Albanese ha conquistato una media di 2.345.000 pari al 13,5% di share. Su Rai1 Il Tempo di Lady D 2.240.000 (13,1%). Su Rai3 il film Doppia colpa 1.434.000 (7,5%). Su Italia1 il film Terminator Genisys 869.000 (5%). Su Rete4 il film Men of Honor L’onore degli uomini 583.000 (3,6%). Su La7 In Onda Prima Serata 588.000 (3,2%). Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 453.000 (2,8%). Su Rai2 il film Life Non oltrepassare il limite 401.000 (2,4%). Sul Nove il film Innocenti bugie 409.000 spettatori (2,3%). Su RealTime l’esordio della nuova edizione di Primo Appuntamento 462.000 (2,3%) nella prima parte e 396.000 (2,7%) nella seconda.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 4.011.000 (19,6%). Su Canale5 Paperissima Sprint 2.634.000 (12,8%). Su Rai2 Tg2 Post – dalle 21:02 alle 22 – 1.175.000 (5,7%). Su Rete4 Stasera Italia News 1.103.000 (5,6%) nella prima parte e 1.178.000 (5,7%) nella seconda. Su La7 In Onda 1.108.000 (5,4%). Su Italia1 N.C.I.S. Unità Anticrimine 952.000 (4,7%). Su Rai3 Via dei Matti n° 0 in replica 894.000 (4,7%) e Un Posto al Sole 1.412.000 (6,9%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 370.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.554.000 (24,4%). Su Canale5 Caduta Libera 2.010.000 (14,3%). Su Rai3 le edizioni di Tg Regione 2.457.000 (15,8%).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 11:00

