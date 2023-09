iPhone, iPad e Apple Watch: oggi arriva l'aggiornamento iOS17, cosa cambia e qual è la compatibilità

di Redazione Web

Come annunciato dall'azienda nella conferenza di giugno, arriva oggi l'aggiornamento iOS17 per iPad, iPhone e Smartwatch. Per i dispositivi compatibili, saranno aggiunte una serie di nuove funzioni che, secondo il sito ufficiale della Apple «trasformano il modo in cui fai le cose di ogni giorno».

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dalle 19 di questo lunedì, e potranno scaricarlo e installarlo tutti gli smartphone a partire dall'iPhone XS del 2018, i tablet dall'iPad Pro 10.5in del 2017 e gli Apple Watch dalla serie 4 del 2018 in poi.

Quali sono le novità per gli utenti Apple?

Una delle nuove funzioni riguarda un auto correttore più "elastico": imparerà più facilmente da ciò che scrivi abitualmente ed eviterà dunque di correggerti parole che fanno parte del tuo modo di comunicare.

Potrai poi decidere quale immagine far apparire sullo schermo delle persone che chiami, e quindi presentarti come più ti piace ed esprimere così la tua personalità.

Una nuova funzione, "Tutto bene", manda automaticamente un messaggio a chi vuoi, non appena arrivi a destinazione. Comodo, ad esempio, per avvisare quando rientri a casa.

Tramite l'aggiunta di un più preciso filtro di ricerca, sarà più facile ritrovare un messaggio andato perduto in una chat al momento del bisogno. Inoltre, tramite la trascrizione dei messaggi vocali, potrai leggere ciò che viene detto in caso non sia possibile ascoltare in quel momento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 12:58

