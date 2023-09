Apple crolla in borsa e la Francia va verso lo stop all'iPhone 12: emetterebbe onde elettromagnetiche potenti e potenzialmente nocive

La Apple sta vivendo un periodo tutt'altro che positivo, particolarmente evidenziato dal crollo in borsa di ieri: le azioni del colosso di Cupertino hanno chiuso in ribasso dell'1,71%, a 176,30 dollari per titolo. La presentazione del nuovo iPhone 15 non è servita a impedire la flessione negativa sul mercato azionario, che avrà sicuramente un impatto negativo nei prossimi giorni.

Le difficoltà constatate a Wall Street si inseriscono in un quadro più ampio: il gigante fondato da Steve Jobs, infatti, subisce anche le conseguenze della guerra tecnologica in atto tra la Cina e gli Stati Uniti. Il governo cinese, alcuni giorni fa, ha deciso di vietare ai suoi funzionari l'utilizzo dell'iPhone sul posto di lavoro.

A ciò si aggiunge un'altra batosta per la celebre azienda, dato che la Francia ha appena annunciato la ferma intenzione di interrompere la commercializzazione dell'iPhone 12, che emetterebbe onde elettromagnetiche troppo potenti e potenzialmente nocive. Il governo francese ha formalmente richiesto alla Apple di intervenire il prima possibile per risolvere la situazione.