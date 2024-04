«Via Whatsapp e Threads dall'App Store», la Cina mette al bando le applicazioni per i contenuti provocatori contro Xi Jinping

di Redazione web

La Terza guerra mondiale è iniziata. Niente armi e niente soldati: si combatte con gli strumenti tecnologici come il web e i social, per poi colpire l'economia del Paese attaccato. Pechino mira a Washington e assesta un doppio all'indirizzo degli Usa: ordina ad Apple di rimuovere WhatsApp e Threads di Meta Platforms dal suo App Store cinese per indefiniti «motivi per la sicurezza nazionale» e vara le prime misure antidumping a stretto giro dal proposito espresso dal presidente americano Joe Biden di triplicare i dazi su acciaio e alluminio made in China.



«La Cyberspace Administration of China ha ordinato la rimozione di queste app dallo store cinese sulla base dei timori per la sicurezza nazionale - ha riferito la Casa di Cupertino in una nota, a conferma di quanto anticipato dal Wsj -. Siamo obbligati a seguire le leggi dei Paesi in cui operiamo, anche quando non siamo d'accordo».

Problemi di sicurezza

WhatsApp e Threads sono disponibili, ha aggiunto Apple, e gli utenti cinesi possono scaricarle dagli store in altri Paesi con account iCloud locali. Insomma, ulteriori ostacoli. Oltre a non essere chiari i problemi per la sicurezza, resta il fatto che le due app sono bloccate nel Dragone dalla censura del Great Firewall dove è dominante WeChat di Tencent, ma possono essere usate solo con l'ausilio di una rete privata virtuale (vpn) o altri strumenti. Anche Telegram e Signal, altre due app di messaggistica straniere con forte criptatura, sono state rimosse dallo store, secondo le società di monitoraggio app Qimai e AppMagic.

L'intolleranza di Pechino

L'azione sulle quattro app, tuttavia, ha suggerito una crescente intolleranza da parte del governo cinese nei confronti almeno di alcuni servizi di messaggistica online stranieri che sfuggono al suo controllo, oltre che una crescente pressione su Apple per le attività in Cina.

Il precedente

L'anno scorso, Apple ha dovuto ritirare una serie di app simili a ChatGPT, quando Pechino era al lavoro sulle normative locali «per assicurare servizi sicuri» di intelligenza artificiale generativa (IA). Quanto all'antidumping, da sabato sull'import dagli Usa di acido propionico si dovranno pagare dazi aggiuntivi alle Dogane cinesi, ha riferito il ministero del Commercio, annunciando le conclusioni dell'indagine iniziata lo scorso luglio per punire le «importazioni sottocosto di prodotti chimici» chiave. L'acido propionico è un prodotto chimico essenziale per conservanti alimentari, agenti antifungini, erbicidi e intermedi farmaceutici. Ma non sono solo gli Usa a essere finiti nel mirino di Pechino: i dazi antidumping sono stati decisi per 5 anni anche sui policarbonati di Taiwan. Entrano in vigore a un mese dall'insediamento del 20 maggio alla presidenza dell'isola di William Lai, l'esponente del Partito democratico progressista definito dalla Cina un «piantagrane» e un «sostenitore dell'indipendenza». (ANSA).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA