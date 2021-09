Apple Roma, gli eventi gratuiti per i giovani creativi della capitale. Tra gli ospiti Franco126 e The Pills

Lo store Apple di Via del Corso a Roma rilancia con una serie di appuntamenti gratuiti dedicati ai giovani creativi della capitale, nell'ambito del progetto Today@Apple - Made in Rome: si tratta di eventi per esplorare il mondo dei podcast, del fumetto, del video making e della musica, usando e facendosi ispirare dalle possibilità offerte dai device Apple.

Lo scorso marzo, quando è stato presentato il progetto pensato da Apple per Roma, quattro realtà culturali attive sul territorio hanno incontrato alcune comunità di giovani per condividere esperienze, ispirazioni e strumenti, esplorare le loro passioni e immaginare nuove opportunità in quattro ambiti specifici: illustrazione, podcasting, video e musica. Realtà come Bomba Dischi, Coconino Press, The Pills e NERO hanno offerto la loro esperienza, coinvolgendo diverse personalità ed esperienze provenienti dal mondo dell’arte, della scrittura, della musica, dell’illustrazione e dell’editoria in una serie di incontri gratuiti.

WhatsApp, a breve anche le chat si autodistruggeranno

E sono otto gli appuntamenti in partenza dalla metà di settembre di cui si possono conoscere le informazioni dettagliate sui link di riferimento.

S'inizia martedì 14 settembre con Lab arte: Autoritratti con ZUZU

La stella del graphic novel italiano ZUZU ripercorrerà le tappe del suo percorso nel fumetto, spiegando cosa significa raccontarsi attraverso le illustrazioni.

16 settembre Lab arte: Crea un fumetto con Dr. Pira

Dr. Pira racconterà come da una storia si realizza un fumetto: il segreto è disegnare e disegnare, continuando a divertirsi, anche quando il percorso sembra non portare da nessuna parte. Impugnando Apple Pencil e iPad Pro, tavola dopo tavola, lasciandosi guidare dalla fantasia e dal piacere del disegno.







21 settembre Lab design: Cover d’autore con Valerio Bulla e Franco126

Scegliere le giuste immagini per un disco è di vitale importanza nell’industria musicale. In questa sessione di “Made in Rome”, Valerio Bulla e Franco126 mostreranno come combinare emozioni visive e sonore nella creazione di una cover.

23 settembre Lab musica: Un viaggio nel cloud rap con gli Psicologi

Roma è il fulcro dell’onda del cloud rap, fatta di beat malinconici e sperimentazioni digitali libere. È qui che Drast e Lil Kaneki si sono uniti nel progetto musicale Psicologi. In questa sessione di “Made in Rome” ti sveleranno i trucchi di una produzione sempre più amata sulla scena italiana.





28 settembre Lab Video: Dalla battuta al video con Edoardo Ferrario

Le dritte dello stand-up comedian Edoardo Ferrario su come dare vita a un breve video partendo dalla costruzione di un personaggio divertente. Pensare a uno sketch spassoso, creare su iPad Pro o iPhone una Memoji come protagonista e infine divertirsi a girare un video.





A breve invece saranno disponibili informazioni anche sugli altri progetti di Made in Rome che prevedono anche una sessione di montaggio video con The Pills e Roberto Cruciani, incontro con Irene Graziosi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 22:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA