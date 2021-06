Apple presenta il nuovo iOS 15 per iPhone. Yutte le novità

iOS 15, iPadOS 15, WatchOS 8, macOS Monterey, sono tutte software le novità annunciate dal WWDC 2021, la conferenza annuale che Apple dedica agli sviluppatori e che anticipa una serie di cambiamenti che gli utenti vedranno tra le loro mani a partire dall'autunno prossimo.

E' come di consueto Tim Cook in persona che, dal quartier generale dell’Apple Park, saluta virtualmente tutti gli spettatori connessi da remoto e che hanno la forma di memoji. Dicevamo, però, che Apple ha deluso chi stava aspettando qualche anticipazione solida, cioè hardware, (si vociferava dei prossimi MacBook Pro), perché la WWDC ha introdotto solo novità dei prossimi sistemi operativi dei vari device.

Vediamo quali sono le novità più interessanti introdotte nel sistema operativo più popolare di sempre iOS, versione 15, che è stato il tema clou del WWDC 21.

Si parte da FaceTime, il sistema per fare videochiamate che Apple vuole rilanciare dopo l'esplosione di Zoom e Teams in piena pandemia; Cupertino introduce delle novità robuste, tra cui l'isolamento dell'audio di chi parla, l'eliminazione dei rumori di fondo, la modalità video in Grid View o Portrait Mode, che sfoca l'ambiente di sfondo. Interventi che rendono la videochiamata possibile anche per uso professionale, tanto che una novità riguarda FaceTime Links, cioè il link generato dallo user per far collegare altri ospiti e condivisibile anche con dispositivi non Apple.

Il servizio di messaggistica iMessage si trasforma. Con Shared with You si possono condividere i contenuti con i nostri contatti, attraverso una sezione che comparirà nell'app Foto, Musica, ma anche su Safari, Podcast ed Apple tv. Sul versante notifiche, Apple con iOS 15, consente all'utente di poter decidere quali notifiche di quali app ricevere; un'opzione utile che permette di distinguere la nostra disponibilità in base al momento della giornata, se siamo al lavoro, in casa e così via.

Con Live Text, Apple compie un ulteriore passo verso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che riconosce testo in sette lingue diverse e numeri all'interno di un'immagine e permette di selezionarlo, estrarlo e copiarlo, per poi compiere le ricerche che si desiderano o semplicemente incollarlo su un altro testo o immagine o in una rubrica per telefonare.

Veniamo alle mappe, forse il tallone d'Achille di Apple, a cui gli utenti hanno da sempre preferito Google Maps, ma con il nuovo sistema operativo, Apple prova la carta del rilancio. Le nuove mappe tridimensionali mostreranno molte più informazioni sulle città, gli edifici e i distretti commerciali, con negozi e luoghi turistici, tutti evidenziati da una colorazione differente e con una modalità notturna. E le strade avranno una serie di informazioni ulteriori per l’automobilista, comprese corsie preferenziali di taxi e autobus, semafori e strisce pedonali. Altra novità, riguarda i pedoni, che avranno indicazioni in realtà aumentata. Le mappe di Apple arriveranno anche in Italia, dopo un periodo di test in città quali Londra a Los Angeles.

E chiudiamo con la questione più spinosa e più importante, la privacy. Apple, infatti, ha sviluppato una serie di strumenti utili per proteggere i dati personali degli utenti. Mail Privacy Protection, nasconde l’indirizzo IP ed impedisce al mittente di sapere la localizzazione e soprattutto se il destinatario ha aperto la mail. Anche per Safari viene introdotto un sistema che nasconde l'IP, mentre App Privacy Report monitora le app utilizzate, ovvero l'accesso delle applicazioni all'interno dello smartphone (foto, microfono, localizzazione, fotocamera etcc). Infine Siri Nemmeno Siri sfugge alla protezione della privacy. L'audio viene elaborato direttamente sul dispositivo, una rassicurazione per gli utenti che temono di essere ascoltati senza saperlo.

