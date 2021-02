Sinner trionfa a Melbourne: battuto Travaglia in una finale tutta azzurra

Jannik Sinner vince il torneo di Melbourne battendo in una finale tutta italiana Stefano Travaglia in due set (7-6, 6-4). Per il 19enne altoatesino si tratta del secondo successo nel circuito Atp della carriera dopo quello di Sofia a novembre. Sinner entrerà per la prima volta nei migliori trenta del mondo da lunedì, giorno in cui comincia l'Open di Australia, dove il giovane azzurro è atteso tra i protagonisti insieme a Berrettini, Fognini (entrambi teste di serie), Sonego e lo stesso Travaglia. Il 2021 del nostro tennis è cominciato nel migliore dei modi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Febbraio 2021, 08:11

