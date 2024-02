Sinner a Sanremo da Amadeus? La controproposta: «Venga lui a tifare Jannik agli Internazionali di Roma»

di Redazione web

Un invito ad Amadeus ad andare a fare il tifo per Jannik Sinner agli Internaziobali di tennis di Roma. Lo ha rivolto il presidente della Fit, Angelo Binaghi, ospite stasera di Manuela Moreno a Tg2 Post, dopo le polemiche dei giorni scorsi relative all'invito del festival di Sanremo al campione altoatesino. Un invito che Binaghi si era augurato Sinner rifiutasse, come poi è stato. Con la promessa però, da parte del campione, di fare il tifo per Sanremo 2024. Ora l'invito di Binaghi a ricambiare.

Sinner da Mattarella con i vertici del tennis

«Abbiamo mantenuto una promessa». Così il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, si è rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'incontro al Quirinale con gli azzurri vincitori della Coppa Davis 2023. «Due anni fa - ha ricordato Binaghi - venimmo qui con Berrettini, finalista di Wimbledon, insieme con la nazionale di calcio campione d'Europa, e promettemmo che saremmo tornati vincitori. Eccoci». «Sinner - ha aggiunto Binaghi - ha compiuto un'impresa ma la Coppa Davis è speciale perché è la più bella e affascinante di tutte, essendo una competizione di squadra. In uno sport maledettamente individuale, è l'unica competizione nella quale ti puoi spendere per i tuoi compagni, per la tua famiglia, per il tuo Paese». «I nostri ragazzi sono speciali - ha concluso il presidente Fitp -, una squadra di grande qualità ma anche di grandi valori che sanno comunicarli. C'è la metteremo tutta perché questo incontro diventi una consuetudine, e non passino altri 47 anni».

Altra giornata da ricordare per il tennis italiano

La squadra azzurra che ha vinto la Coppa Davis a Malaga ha incontrato oggi al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, emozione e i complimenti del Capo dello Stato. Tanta la gente comune e gli appassionati che attendevano gli azzurri fuori dal Quirinale, soprattutto Jannik Sinner, ma non solo, tanti i cori anche per Matteo Berrettini. L'impresa dello scorso novembre di riportare in Italia l«'Insalatiera d'Argento» a 47 anni dal primo, storico successo di Santiago del Cile del 1976, non è certo passata inosservata.

