Serena Williams, il gender reveal da sogno: svelato al mondo il sesso del suo secondo bebè

Grande attesa in casa di Serena Williams per la nascita del suo secondo bebè. Dopo aver annunciato il suo ritiro poco più di un anno fa e l'annuncio in grande stile (in occasione del Met Gala di Anna Wintour) della sua seconda gravidanza, ecco arrivare anche il gender reveal per dare a tutto il mondo la notizia del sesso del suo secondo figlio.

Serena Williams: il gender reveal da sogno

La campionessa di tennis, a 41 anni, e il marito Alexis Ohanian attendono il loro secondo figlio. E dopo aver annunciato con un video il party per scoprire il sesso del nascituro, ecco svelato in grande stile se il bebè sarà un maschietto o una femminuccia. Con una telecamera fissa su di loro e sulla loro attesa frenetica e una puntata in cielo (in attesa che i droni annunciassero il sesso con una coreografia a tema) scoppia la festa in casa della campionessa.

Dei droni hanno disegnato in cielo la scritta «It's a girl».

