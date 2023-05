Serena Williams mostra il pancione sui social: «Sto cercando di capire se il bambino è davanti o dietro»

di Redazione Web

Serena Williams in attesa del suo secondo figlio mostra sui social il suo pancione, ironizzandoci su, in un modo che però non tutti hanno trovato elegante. La campionessa di tennis, che si trova in Italia, probabilmente a un evento, si è lasciata immortalare elegante e raggiante con la sua pancia che cresce e ha scritto nelle didascalia: «Niente è come sembra e io sto cercando di capire se il bambino è davanti o dietro!».

L'ironia

Una battuta che a molti è piaciuta, come è piaciuto il fatto che ironizzasse sulle sue forme che stanno cambiando in previsione della nascita del bambino. Alla Williams è sempre stato fatto notare il suo lato b prorompente, a volte anche in modo non proprio elegante, così la tennista ha voluto farci delle battute dicendo che è addirittura confusa sul fatto che il suo pancione possa stare dietro e non avanti.

I commenti negativi

Non tutti comunque hanno apprezzato la sua ironia e tra i commenti c'è chi ha fatto notare la poca eleganza delle sue parole, soprattutto dal momento che sono riferite al bambino.

