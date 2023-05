Serena Williams incinta (di nuovo), svela il pancione al Met Gala: l'annuncio con stile insieme al marito Alexis Ohanian

Serena Williams è incinta. Dopo aver annunciato il suo ritiro poco meno di un anno fa, ecco l'annuncio della seconda gravidanza. A dare la notizia della dolce attesa è la stessa ex star del tennis internazionale, all'evento mondano più atteso del 2023. In occasione del Met Gala di Anna Wintour, infatti, la Williams ha annunciato di essere aspettare il secondo figlio.

La leggenda del tennis, conosciuta da tutti gli appassionati come The Queen, si è presentata sul red carpet con il marito Alexis Ohanian e un pancione in bella vista: «Ero così entusiasta quando Anna Wintour ha invitato noi 3 al Met Gala», sono le parole social dell'ex tennista. Sorriso smagliante e occhi emozionati, nelle foto pubblicate su Instagram per svelare al mondo la dolce attesa.

Serena Williams: la dolce attesa

Serena Williams è in dolce attesa. Dopo la nascita della primogenita, Alexis Olympia Ohanian Jr., ecco che 5 anni dopo la leggenda del tennis e suo marito attendono un altro bebè. A 41 anni, la Williams, diventerà mamma per la seconda volta. Poco tempo fa, a People, aveva confessato di non volere altri figli ma, evidentemente, ha cambiato idea.

«Sono stata così concentrata sulla mia carriera per tutta la vita, che da quando ho creato la mia famiglia e mi sono sposata, ho capito che c'è molto di più nella vita. Ed è grandioso», le parole riportate dal tabloid americano. Una prima gravidanza, però, che ha avuto delle complicanze importanti...

Le complicazioni del primo parto

Serena Williams presto darà alla luce il suo secondo bebé, ma i ricordi sul parto dopo la prima gravidanza non sono positivi. Far nascere la sua bimba, infatti, non fu facile: la piccola è nata con un parto cesareo d'emergenza e durante le contrazioni il battito del cuore stava rallentando pericolosamente, poi fu messa tra le braccia della mamma e tutto sembrava andare per il meglio.

Dopo il parto, nuove complicazioni: la regina del tennis è stata costretta a sei mesi di riposo, a letto, in seguito un'embolia polmonare. «A volte mi sentivo davvero giù, mi dicevo: ‘Non posso farcela'. Nessuno ti parla dei momenti difficili, della pressione che senti, di come ci si senta abbattuti ogni volta che il bambino piange. Ho pianto tante volte. O mi arrabbiavo e poi ero triste per essermi arrabbiata. A volte mi sentivo in colpa. Mi chiedevo ‘Perché mi sento così triste se ho una bambina tanto bella? Le emozioni sono folli», dichiarò ai media dopo il lungo periodo difficile.

