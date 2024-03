Nadal: «Non giocherò Indian Wells, non posso mentire a me stesso». Ritiro più vicino, Bertolucci: «Lo rivedremo ancora?»

di Redazione web

Rafael Nadal si ritira da Indian Wells. Lo spagnolo ha annunciato che non parteciperà al torneo in programma in California dalla prossima settimana, prolungando così la sua assenza sui campi e aprendo la discussione sul futuro e sulla possibilità di ritirarsi. «È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo incredibile torneo. Tutti sanno quanto amo questo posto e quanto amo giocare a Indian Wells», ha dichiarato il 37enne spagnolo.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">I have been working hard and practicing and you all know I took a test this weekend but I don’t find myself ready to play at the highest level at such an important event. <br>It is not an easy decision, it’s a tough one as a matter of fact but I can’t lie to myself and lie to the… <a href="https://t.co/JslDFANMW8">pic.twitter.com/JslDFANMW8</a></p>— Rafa Nadal (@RafaelNadal) <a href="https://twitter.com/RafaelNadal/status/1765558142094745996?ref_src=twsrc%5Etfw">March 7, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Le parole di Nadal

Ritiro più vicino?

«La rinuncia di Nadal apre scenari inquietanti sul suo futuro. Lo rivedremo ancora?», si domanda l'ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci. Dopo un 2023 nel qual era stato quasi sempre fermo per infortunio, i tifosi aspettano ancora l'esordio dell'ex numero 1 in questa stagioone.

