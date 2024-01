Sinner, Medvedev lo raggiunge in finale: chi è il russo. Età, trofei e il cammino all'Austraian Open

In finale contro Jannik Sinner ci sarà Daniil Medvedev. Il tennista russo ha battuto nella semifinale il tedesco Zverev, che lo aveva messo in difficoltà nei primi due set. Dopo un inizio sotto tono, il numero 3 della classifica Atp ha alzato i ritmi e ritrovato la concentrazione sfruttando anche il calo fisico dell'avversario. Fondamentali sono state le palle corte che hanno ingannato in diverse occasioni il tedesco permettendo a Daniil di conquistare il pass per l'ultimo appuntamento del torneo.