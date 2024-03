Konstantin Koltsov, morto improvvisamente il fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka: aveva 42 anni

di Redazione Web

Konstantin Koltsov, fidanzato della campionessa di tennis Aryna Sabalenka (numero 2 del mondo) ed ex giocatore bielorusso di hockey su ghiaccio, è morto all'età di 42 anni.

Lo ha annunciato la federazione bielorussa di hockey in un breve comunicato, precisando che il decesso è avvenuto "all'improvviso", senza specificare né come né dove sia morto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Konstantin Koltsov, former NHL player and boyfriend of Sabalenka, dead at 42 <a href="https://t.co/xNg9jcnLS8">https://t.co/xNg9jcnLS8</a> <a href="https://t.co/GtEA1xygfc">pic.twitter.com/GtEA1xygfc</a></p>— Reuters (@Reuters) <a href="https://twitter.com/Reuters/status/1769944538162847982?ref_src=twsrc%5Etfw">March 19, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

"Siamo in lutto", ha scritto la federazione sul suo sito web. In carriera Koltsov aveva giocato anche con i Pittsburgh Penguins nella Nhl.

