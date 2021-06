Federer lascia il Roland Garros: «Devo ascoltare il mio corpo». Berrettini è già qualificato ai quarti

Forfait di Roger Federer e Matteo Berrettini automaticamente già ai quarti di finale. Nella domenica senza italiani del Roland Garros, dedicata ai primi confronti valevoli per gli ottavi, la notizia principale non arriva dai campi in terra rossa.

Il campione svizzero, che ad agosto compirà 40 anni, ha annunciato il ritiro dal torneo parigino e ha spiegato di non voler accelerare la strada del recupero dopo un anno di stop e due interventi al ginocchio. «È importante che io ascolti il mio corpo e che mi assicuri di non spingere troppo velocemente sulla strada del recupero. Sono elettrizzato di aver giocato tre match. Non c'è sensazione più bella che essere tornato in campo». Così in una dichiarazione sui social ufficiali del Roland Garros. Una decisione che era nell'aria sin dalla tarda serata di ieri, dopo il combattuto successo del terzo turno in quattro set sul tedesco Dominik Koepfer. «Devo decidere se continuare a giocare o meno, se continuare a sollecitare il ginocchio», aveva detto in conferenza. Federer non vuole rovinarsi l'avvicinamento a Wimbledon, vero obiettivo di questo suo 2021.

La direction de Roland-Garros informe que Roger Federer déclare forfait pour les huitièmes de finale du tournoi.#RolandGarros pic.twitter.com/flCDZ5dQzU — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2021

Qualificazione senza giocare tra i primi otto del torneo, quindi, per Matteo Berrettini, che nei quarti se la vedrà con il vincente del match di domani tra il numero 1 al mondo Novak Djokovic e l'altro azzurro Lorenzo Musetti. In un pomeriggio che sarà caratterizzato anche dal superottavo di finale (riedizione dei quarti del 2020) tra il nostro Jannik Sinner e il re di Parigi Rafa Nadal.

