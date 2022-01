Niente Australian Open per Djokovic: visto cancellato. Il ministro: «Proteggiamo i nostri confini»

Niente Australian Open per Novak Djokovic. Il visto del tennista serbo in Australia è stato annullato e il numero 1 al mondo dovrà lasciare il Paese. La decisione della cancellazione del visto è arrivata dal ministro dell'Immigrazione Alex Hawke: «Ho esercito il mio potere di annullare il visto che Novak Djokovic aveva ottenuto per motivi di salute ritenendo che non fosse nell'interesse del pubblico», ha detto Hawke in una nota.

Il ministro ha aggiunto che «il governo Morrison è fermamente impegnato a proteggere i confini dell'Australia, in particolare in relazione alla pandemia di Covid-19». Annullando il visto del numero uno di tennis, il ministro australiano ha voluto «ringraziare gli ufficiali del Dipartimento degli affari interni e dell'Australian Border Force che lavorano ogni giorno per servire gli interessi dell'Australia in ambienti operativi sempre più difficili».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 08:57

