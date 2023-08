Nitto Atp Finals di tennis a Torino, a novembre la terza edizione: tutte le novità di quest'anno

Dal 12 al 19 novembre Torino tornerà ad essere, per il terzo anno consecutivo, capitale del tennis mondiale con l’edizione 2023 delle Nitto ATP Finals. E proprio nel capoluogo piemontese, presso il grattacielo di Intesa Sanpaolo, Host Partner della manifestazione, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Masterplan dell’appuntamento tennistico più atteso della stagione.

L’obiettivo principale di questa edizione sarà assicurare ai fan, ai partner e agli otto migliori giocatori al mondo e alle migliori otto coppie di doppio un'experience indimenticabile: la venue si trasforma e si estende, aumentando la sua superficie a 120 mila mq con nuovi servizi dedicati al pubblico, oltre ad innumerevoli attività di intrattenimento non-stop durante tutto il corso delle giornate. “Come Intesa Sanpaolo siamo molto soddisfatti di aver investito in un evento di rilevanza mondiale come le Nitto ATP Finals. E conta anche che si siano espressi in modo positivo i giocatori, che si sono detti estremamente soddisfatti di quanto Torino ha saputo realizzare”, ha commentato Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 18:34

