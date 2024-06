«La titolare l'ha umiliata davanti ai clienti e la cameriera è scoppiata a piangere. È stato orribile. Ce n'era davvero bisogno?»

di Redazione web

Rachel Lynch è una content creator e giovane imprenditrice australiana che pubblica video sui temi più svariati sul proprio profilo TikTok. In uno dei post che ha riscosso più successo tra i suoi fan, accendendo un grande dibattito social, Rachel ha parlato della differenza generazionale al lavoro: infatti, per ben due volte, ha assistito ai duri rimproveri della titolare di un locale ai suoi giovani dipendenti.

Rachel Lynch ha raccontato cosa le è capitato: «Ho pranzato in un piccolo locale e sono stata servita da una ragazza a cui ho ordinato un panino al formaggio. Mentre aspettavo di essere servita, ho sentito la stessa ragazza che si scusava con dei clienti perché si era scordata il loro ordine e, perciò, avrebbero dovuto ripeterglielo. Una volta in cucina - la sentivo perché il mio tavolo era lì vicino - la cameriera ha spiegato tutto al suo titolare che ha cominciato a urlarle contro che è troppo distratta e che non dovrebbe dimenticarsi tutto quello che le persone le dicono. La poverina è scoppiata a piangere. Io penso che la reazione del capo non fosse affatto necessaria. Qualche settimana fa, sempre nel solito posto, un ragazzino ha sbagliato a fare un ordine a un tavolo e sempre la stessa signora ha cominciato a rimproverarlo in modo che tutti i presenti sentissero. L'ha umiliato ed è stato orribile assistere alla scena».

