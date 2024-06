Maestra d'asilo dona una parte del suo fegato all'ex alunno di 5 anni e gli salva la vita. La mamma: «Sopraffatti dalla sua generosità»

di Redazione Web

Una maestra darebbe l'anima e il cuore per il benessere dei bambini e delle bambine di cui si prende cura, ma in questo caso ha scelto di donare parte del proprio fegato per salvare la vita di Ezra, di 5 anni. Il piccolo è stato inserito sulla lista dei trapianti a febbraio dopo un'insufficienza epatica e la diagnosi terminale. Circa un mese dopo, a marzo, l'ex insegnante alla scuola materna, Carissa Fisher, è venuta a sapere della condizione di Ezra e ha fatto domanda per diventare donatrice vivente, vale a dire una persona sana che dona un organo o una sua parte a chi ne ha bisogno. La settimana scorsa, la sua richiesta è stata approvata.

Il gesto commovente: la maestra salva il bambino

Sabato 25 maggio Carissa Fisher ha bussato alla casa della famiglia del bambino, su di giri alla prospettiva di raccontare loro la bellissima notizia.

I genitori del piccolo, naturalmente, sono rimasti commossi dal gesto della giovane: «Siamo completamente sopraffatti dalla sua gentilezza, generosità e sacrificio, e questo pensiero continua a colpirci in maniera inaspettata, il fatto che stia succedendo per davvero e che riusciremo a passare oltre, siamo così grati», hanno dichiarato a People. Karen, mamma di Ezra, ha scritto su Facebook che non riesce ancora a realizzare l'accaduto e lo ritiene «il regalo più bello che ci sia». Carissa, da parte sua, è molto emozionata: «Mi ha reso davvero felice assistere alla loro felicità».

Ora la maestra dovrà superare un «periodo di riflessione di due settimane «prima che il team per la donazione la contatti per fissare una data per l'operazione - spiega Karen -. Siamo davvero fortunati che sia sucesso ora, anziché dover aspettare che la situazione diventasse critiche. Già ora è affaticato, ha difficoltà a dormire e spesso non si sente bene, ma in generale è un guerriero e trova ogni giorno il motivo per gioire».

