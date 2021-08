Tokyo 2020, infortunio troppo grave per Jet Set: il cavallo svizzero abbattuto

Un infortunio troppo grave, quello riportato dal cavallo svizzero Jet Set a Tokyo 2020. L'animale, cavalcato da Robin Godel nella specialità del cross country, è stato abbattuto dopo aver riportato la rottura di un legamento alla zampa anteriore destra.

L'incidente era avvenuto atterrando dopo un salto nella gara di completo. «Una notizia tristissima. Una vera perdita per l'equitazione. Jet Set sarà sempre ricordato come il fantastico cavallo che ha catturato tutti i nostri cuori», ha scritto in una nota la Federazione equestre internazionale, Fei.

La squadra svizzera precisa che «nonostante il tragico incidente», ha deciso di «partecipare al concorso finale di salto» in programma domani. La concorrente sostituta, Eveline Bodenmuller, gareggerà in sella a Violaine de la Brasserie.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Agosto 2021, 13:58

