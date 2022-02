Pechino 2022, delusione Fontana: cade in finale e sfuma la doppietta storica

Arianna Fontana ha fatto gioire l'Italia intera soltanto tre giorni fa. Martedì 8 febbraio ha vinto la medaglia d'oro nel pattinaggio di velocità nei 500 metri short track, ma le sue lacrime di gioia oggi si sono tramutate in delusione. Ai Giochi Olimpici di Pechino la doppietta non è riuscita. Nei mille metri femminili di short track, la campionessa italiana è caduta e non è riuscita a conquistare un'altra medaglia.

Arianna Fontana è caduta nel penultimo giro della finale. Nienete undicesima medaglia olimpica per l'azzurra da record. Arianna è l'italiana più medagliata alle Olimpiadi della storia, ma nonostante tutto la campionessa avrebbe voluto aggiornare ulteriormente il suo palmarés.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 15:59

