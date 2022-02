Bronzo per Davide Ghiotto nel pattinaggio di velocità 10000 metri uomini ai Giochi olimpici di Pechino. L'azzurro ha chiuso col tempo di 12'45«98 alle spalle dello svedese Nils Van der Poel che conquista l'oro ottenendo il nuovo record del mondo, 12'30»74, argento per l'olandese Patrick Roest, 12'44«59. Nono posto per Michele Malfatti che chiude col tempo di 13'01»42

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 10:58

