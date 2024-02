Pertamina Enduro VR46 Racing Team, si rinnova per la MotoGP 2024 la partnership con eBay

Sulla scia della collaborazione nata nel corso del campionato 2023, si rinnova per la MotoGP 2024 la partnership tra eBay e il Pertamina Enduro VR46 Racing Team: il marketplace globale è Official Partner del team di Tavullia per la nuova stagione di gara che prenderà il via il 10 marzo 2024. L’accordo, che proseguirà anche nella stagione 2025 e si fonda su valori condivisi come la passione e l’eccellenza, prevede la presenza del logo eBay sulla livrea delle moto, sulle tute da competizione dei piloti, sui truck moto, su backdrop box e pitbox, all’interno dell’area hospitality del Team e sul materiale di comunicazione di entrambe le società. Inoltre, su eBay.it è presente il VR46 Official Store dove tutti gli appassionati potranno trovare un’ampia vetrina e offerta del merchandising ufficiale per coltivare la loro passione. Nel corso della stagione saranno organizzate attività e iniziative dedicate a tutti i fan del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, della MotoGP e alla community eBay, da sempre punto di riferimento nel mondo degli accessori e ricambi per auto e moto.

“Siamo orgogliosi di essere accanto al Pertamina Enduro VR46 Racing Team anche per la nuova stagione della MotoGP, perché sosteniamo il desiderio di Valentino Rossi e di tutto il suo team di rendere protagonisti giovani piloti professionisti di grande talento”- ha dichiarato Margot Olifson, di recente nominata Country Manager eBay in Italia - “Come marketplace delle passioni, vogliamo continuare a supportare gli interessi della nostra Community e siamo convinti che questa partnership ci permetterà di rafforzare il legame con tutti gli appassionati di motori.” “Sono molto contento di scendere in pista per un altro anno insieme a eBay” – aggiunge Alessio Salucci, Team Director di Pertamina Enduro VR46 Racing Team – “In poco più di mezza stagione insieme nel 2023, siamo riusciti a coniugare tifo e passione e abbiamo così potuto accoglierli nel modo migliore all’interno del nostro progetto in MotoGP.

