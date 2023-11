MotoGP Malesia, le pagelle: Bastianini una tigre "rinata", Bagnaia calcolatore. Martin frenato

di Daniele Petroselli

Va ad Enea Bastianini il GP della Malesia della MotoGP. Sul podio Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Quarto posto di Jorge Martin, che perde leggermente terreno in chiave iridata.

BASTIANINI - voto 9: le voci di un addio precoce al team Ducati ufficiale gli fanno avere una reazione d'orgoglio prepotente. Una gara da vero martello, dominata con un ritmo infernale dal primo all'ultimo giro. E che bel segnale ai detrattori: ora provata a ridirgli che quella moto la merita Martin e non lui. TIGRE

A.MARQUEZ - voto 8: dopo la Sprint, lo spagnolo lotta come un leone anche nella gara lunga. Ci prova a tenere il ritmo di Enea ma deve inchinarsi. Lui però alla fine merita eccome, a coronamento di un weekend davvero costante nei piani alti. CONCRETO

BAGNAIA - voto 7,5: parte bene, decide di gestire le gomme nella prima fase, poi si difende dagli attacchi di Martin e gli rimane davanti per togliergli il ritmo, poi se ne va costantemente più avanti e chiudendo senza rischiare troppo. Ora è a +14, con un GP in meno e due ancora da correre. CALCOLATORE

QUARTARARO - voto 6,5: rimane incollato al secondo gruppo, poi dopo una prima fase di controllo ha fatto partire una bella rimonta che lo ha portato davanti e a chiudere in quinta posizione. Sono ormai diversi GP che vediamo il francese con una cerca costanza davanti. Speriamo sia un segnale per il futuro. PIMPANTE

MILLER - voto 6,5: di solito parte bene e poi molla di colpo, invece l'australiano risulta la migliore KTM e con un ritmo che non crolla mai. Arriva una top ten che fa morale, ma certo serve qualcosa in più da uno come lui. COSTANTE

MARTIN - voto 6: si mette dietro a Bagnaia, che gli resiste almeno un paio di volte in maniera decisa, poi però comincia a crollare soffrendo in maniera importante con l'anteriore. Gara strana rispetto al solito dello spagnolo, che chiude in maniera anonima ma alla fine perde poco dal rivale di campionato. FRENATO

BEZZECCHI - voto 5,5: per un gran premio l'italiano fa una gara con il secondo gruppo dei migliori senza acuti. Non gli riesce di migliorare col passare dei giri, come spesso gli capita. Peccato, perché poteva essere un cliente scomodo lì davanti invece gli riesce una gara...NORMALE

A.ESPARGARO' - voto 4: un weekend totalmente in difficoltà, una marea di cadute per cercare di andare forte con un'Aprilia che in Malesia proprio non ha voluto andare con i migliori. E in gara l'ennesma scivolata a chiudere i conti. DISASTROSO

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA