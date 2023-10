MotoGP Indonesia, le pagelle: Bagnaia leone, Martin bastonato. Che orgoglio Di Giannantonio

di Daniele Petroselli

Sul circuito di Mandalika, vittoria nel GP di Indonesia di Pecco Bagnaia davanti a Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Caduto quando era primo a metà gara Jorge Martin. Quarto Fabio Di Giannantonio, davanti a Marco Bezzecchi e Brad Bonder.

BAGNAIA - voto 9: un weekend difficilissimo. Ha lottato contro una Ducati che non ne voleva sapere di farsi guidare per bene, ha sofferto nella Sprint, dove ha visto Martin superarlo in classifica, ma domenica ha tirato fuori tutto l'orgoglio del campione del mondo. E' partito bene e poi quando Martin è andato fuori non ha esagerato ma ha sfruttato l'occasione. Non era assolutamente semplice rispondere così. LEONE

VINALES - voto 8: comincia mettendosi subito alle spalle del "missile" Martin, poi lo vede cadere e lui vive però un momento di difficoltà e Bagnaia lo supera. Ma nel finale, con orgoglio, si rifà sotto, anche per difendersi da un ottimo Quartararo. Non ha mollato stavolta lo spagnolo. LOTTATORE

QUARTARARO - voto 8: il francese sembra quasi rivivere un fine settimana come ai bei tempi, perché lotta per le posizioni che contano e lo fa con il suo solito coraggio e talento. Il tutto con una Yamaha che è sempre la stessa. Davvero bravo. ESALTATO

DI GIANNANTONIO - voto 8: è praticamente con un piede e mezzo fuori dalla MotoGP, visto che Marc Marquez lo sostituirà in Gresini il prossimo anno, ma il romano trova la prestazione super proprio nel weekend più difficile dal punto di vista del morale. Dategli una moto per il prossimo anno, la merita. ORGOGLIOSO

BEZZECCHI - voto 6,5: A neanche una settimana dall'operazione alla clavicola, lotta come un leone per le prime posizioni e lo fa con la sua solita voglia e determinazione. Contava esserci più che fare un grande risultato, viste le condizioni. CORAGGIOSO

MARTIN - voto 5: in un fine settimana che sembrava di nuovo perfetto, lo spagnolo parte a razzo, se ne va e conduce gara in solitario, ma a metà gara scivola e spreca così l'opportunità di allungare, visto che nella Sprint aveva preso la testa del Mondiale. Un colpo alla classifica e al morale che potrebbe essere molto duro. BASTONATO

M.MARQUEZ - voto 4: dopo l'annuncio con Ducati, vive un altro weekend difficile, con due scivolate. E ci mette molto del suo, visto che non si tratta di una Honda imbizzarrita a mandarlo giù ma la sua foga. ATTERRATO

BINDER - voto 3: parte bene, è con i migliori ma si lascia prendere dalla foga, esagera e manda fuori con un'entrata senza senso Marini. Rovina così una gara che poteva farsi interessante per lui e per la KTM. Anche perché dopo fa la stessa manovra con Oliveira. Per arrivare quinto in queste condizioni vuol dire che di gas ne dai e parecchio, però... ESAGERATO

