MotoGP Giappone, le pagelle: Martin martellante, Bagnaia deciso. Marquez terzo da campione

di Daniele Petroselli

E' Jorge Martin ad aggiudicarsi il GP del Giappone della MotoGP, fermata per la pioggia dopo oltre metà gara per le condizioni rischiose della pista. Sul podio Pecco Bagnaia e Marc Marquez. In quarta posizione Marco Bezzecchi. E ora rimangono solo tre punti all'italiano di vantaggio sullo spagnolo in classifica.

MARTIN - voto 9: esce da un nuovo weekend sempre davanti a tutti e ora si porta a soli tre punti da Pecco. Lo spagnolo ormai sembra decisamente a suo agio con questa Ducati e forse con questo slancio è pronto per il sorpasso iridato. MARTELLANTE

BAGNAIA - voto 8: riduce ancora una volta i danni, ma ora deve cominciare a fare qualcosa di più perché ormai Jorge è a un passo e serve ritrovare le prestazioni dello scorso anno e soprattutto la cattiveria giusta. Anche se oggi ce ne ha messa eccome per tenere il passo del rivale, anche con sorpassi e difese da vero duro. DECISO

M.MARQUEZ - voto 7: quando le condizioni si fanno difficili, anche uno in difficoltà con la Honda come Marc riesce a far vedere che la stoffa ce l'ha eccome. Con la pioggia che aumenta cresce e arriva sul podio. Sarà l'ultimo ruggito con la casa giapponese e nel GP di casa? Chissà, ma sembra un segno del destino. CAMPIONE

BEZZECCHI - voto 6,5: comincia col brivido, visto il contatto a metà gruppo, poi dopo il cambio moto recupera e si porta nelle prime posizioni. Lui con la pioggia va molto bene ma stavolta sembra più calmo del solito, forse conscio che non può sbagliare nulla se vuole rimanere in lizza per il titolo. CONTROLLATO

OLIVEIRA - voto 5: con la pioggia risale posizioni, poi però nel momento chiave comincia ad andare dietro ed è costretto al ritiro per una visiera che non gli permette di vedere nulla. Avesse aspettato ancora un poco la gara sarebbe stata fermata. SFORTUNATO

A.ESPARGARO' - voto 5: ne approfitta nelle fasi iniziali per farsi vedere e addirittura portarsi davanti, ma la scelta della gomma morbida da bagnato sul posteriore non è delle più azzeccate e così poi perde posizioni, poi quando la pioggia aumenta sembra riprendersi ma non ha il tempo. GAMBERO

QUARTARARO - voto 4: parte bene, poi però mentre tutti rientrano ai box per il cambio moto, lui rimane fuori un giro in più e ovviamente la scommessa non paga. E si ritrova di nuovo nel gruppone a lottare per posizioni che non contano nulla. AZZARDATO

BINDER - voto 4: aveva la grande occasione per giocarsi qualcosa d'importante, la pioggia ha rovinato i piani e dopo un errore ha cercato di recuperare posizioni, ma ha esagerato. SPRECONE

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Ottobre 2023, 09:23

