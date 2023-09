MotoGP India, le pagelle: Bezzecchi imperioso. Quartararo redivivo. Bagnaia, che regalo

di Daniele Petroselli

E' Marco Bezzecchi ad aggiudicarsi il GP d'India, classe MotoGP.

BEZZECCHI - voto 9: mortificato nella Sprint per l'incidente al via, si rifà alla grande la domenica con una partenza perfetta e un ritmo indiavolato, insostenibile per chiunque. Vince una gara da grande campione. Gli servirebbe più costanza e fortuna, altrimenti sarebbe lì con Bagnaia e Martin a giocarsi il titolo. Anche se non è così distante. IMPERIOSO

MARTIN - voto 8: non ne ha per vincere, lotta con Bagnaia, lo vede cadere e poi si ritrova anche a gestire una tuta birichina che rischia di aprirsi sul più bello per due volte. Lui a gran velocità è lucido a capire che può essere un grosso problema e la richiude, salvando la sua gara e il Mondiale. LUCIDO

QUARTARARO - voto 7,5: come la Honda, anche la Yamaha per una volta torna a farsi vedere davanti. Il francese sembra quello dei bei tempi. E arriva un podio meritato (anche se glielo regala Bagnaia), perché comunque lui ci mette tutto se stesso, con lotta emozionante nel finale con Martin. Sarà anche un'illusione, però è un messaggio chiaro: se ha il mezzo, lui può essere sempre lì davanti. REDIVIVO

MIR - voto 6,5: la Honda pare lanciare messaggi positivi e l'ex campione del mondo per una volta si ritrova a vivere una gara importante. Speriamo non sia solo un episodio, ma che bello rivederlo lì davanti. RINFRANCATO

M.MARQUEZ - voto 5: in India vive un weekend d'altri tempi, finalmente davanti a lottare con i migliori. E in gara si rivede anche il gesto del salvataggio dell'anteriore. Il lungo però gli costa caro purtroppo. Ha esagerato, come spesso gli capita. Andare oltre i limiti con questa Honda non è possibile. ESAGERATO

VINALES - voto 5: parte non bene come al solito, ma viene coinvolto dall'incidente alla prima curva e finisce nelle retrovie. E dopo è molto complicato risalire su, anche se alla fine rimedia con una top ten. Non ce la fa proprio lo spagnolo a vivere un weekend normale ultimamente. DELUSO

MILLER - voto 4: è il lontano parente di quello ammirato per oltre metà stagione. Arrendevole, sconsolatamente nelle retrovie. C'è qualcosa che non va in questo periodo per l'australiano ed è un vero peccato. Anche perchè Binder davanti fa capire il potenziale che ha per le mani. GAMBERO

BAGNAIA - voto 4: trova subito il ritmo buono, non si scompone quando Martin lo supera, gli fa pressione e poi al momento buono rimette le ruote davanti. Ma l'illussione dura poco, perché commette un erroraccio che ora porta Martin a 13 lunghezze nel Mondiale. Rischia seriamente di buttare al vento la chance iridata con tutti questi regali fatti durante la stagione. BABBO NATALE (ANTICIPATO)

