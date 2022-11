Juventus-Inter, Facchetti: «Siamo riusciti a far resuscitare la Juve »

di Gianfelice Facchetti

L'Inter di Inzaghi resuscita la Juve e si fa scavalcare in classifica. Non era semplice ma ci siamo riusciti. Era l'occasione per vincere in campionato una partita di sostanza, e' stata l'ennesima sconfitta dopo la quale arrivare tra le prime quattro, qualificazione Champions, non appare cosa scontata.

Le squadre si sono presentate al via come ci si aspettava, nerazzurri in evidenza ma incapaci di concretizzare quanto costruito gia' nel primo tempo. La ripresa e' ripartita con lo stesso copione, fino alla prima vera occasione dei bianconeri finita in gol. A quel punto ci saremmo aspettati una reazione autentica, convinta, coraggiosa ma abbiamo trovato poca Inter, un filo supponente.

Questo forse è stato il leit motif della gara sin dalle prime battute, l'impressione di essere più forti non surrogata dal piglio giusto contro la Juve. Succede, a furia di svuotare di storia il calcio; capita, avvicinandosi al derby d'Italia con la carica di un trofeo estivo!

Errore marchiano, andava forse spiegato agli undici in campo che non sarebbe stata una scampagnata da tripla in schedina: per gli altri era questione annunciata di sopravvivenza, noi ci siamo arrivati da sprovveduti, come se in pochi avessero compreso le informazioni fondamentali su avversario e precedenti. L'abbiamo giocata come un'amichevole tra sorrisi e grandi pacche sulle spalle, hanno vinto loro due a zero con merito. Si ricomincia da capo, dall'abc, nella giornata in cui la serie A sostiene l'iniziativa #ioleggoperche'. Consigli per tutti noi, nessuno escluso, dai calciatori ai tifosi, dai magazzinieri al management, da chi sceglie di giocare in maglia gialla fino a chi si occupa di comunicazione: il titolo e', "l'Inter dal 1908 ai giorni nostri, storia di un'identità.".

