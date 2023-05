Juve, Oppini : «Chissà che ne sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo»

di Francesco Oppini

Gatti con un goal nel finale salva la Juventus da una sconfitta e lascia apertissime le speranze di poter comunque raggiungere la finale di Europa League: miao!

Juventus Siviglia è una semifinale di coppa europea, ma che fatica però, tanta, troppa. La squadra gioca bene per venti minuti, sbaglia un goal clamoroso con Vlahovic poi si spegne, subisce la rete del vantaggio e fino al minuti di recupero (90 esimo) non si ritrova più.

Nel secondo tempo con i cambi e le forze nuove come Gatti, Iling, Chiesa, Milik e Pogba trova comunque modo di riprendersi almeno dal punto di vista del carattere e cerca il pari che poi trova, ma poco prima il VAR e l’arbitro non concedono un gigantesco e clamoroso rigore a favore dei bianconeri per un fallo nettissimo su Rabiot (che riporta addirittura i segni dei tacchetti sulla gamba). Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo!

