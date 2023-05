Juventus-Siviglia 1-1, pagelle: Gatti eroe, Di Maria non punge

di Fabrizio Ponciroli

Juventus e Siviglia pareggiano 1-1 nella semifinale d'andata di Europa League, disputata all'Allianz Stadium di Torino. Al vantggio degli ospiti con En-Nesyri al 26', risponde Gatti al 97'. Il ritorno tra 7 giorni in Spagna.

LE PAGELLE

SZCZESNY 6,5 Prende tutto quello che può. Il suo dovere lo fa egregiamente. Arrivano troppi pericoli dalle sue parti. Generoso.

DANILO 7 Deve tappare più buchi di quanto umanamente sia possibile. Riprende i compagni, prova ad impostare. Gladiatore.

BONUCCI 6 Ci mette tutta l’esperienza che ha. Fisicamente in affanno e lo si vede quando deve rientrare velocemente (16’ st Gatti 7,5: grinta da vendere. Suo il gol che salva la Juventus. Eroe).

ALEX SANDRO 5 Beccato dal pubblico per essere poco reattivo. Sull’azione del gol è fuori posizione. Disconnesso.

CUADRADO 6 Spesso raddoppiato, punge poco. Nella ripresa ci mette l’anima. Coraggioso.

MIRETTI 5,5 Fa il suo compitino senza infamia e senza lode.

LOCATELLI 6 Parte bene ma, dopo i primi banali errori, si fa prendere dalla fretta e va in crisi. Si riprende nella ripresa.

RABIOT 6 Va ad intermittenza. Qualche buona giocata. Si prende diverse pause dal gioco. Giallo evitabile. Instabile ma prezioso.

KOSTIC 6 Sguscia via tante volte e mette palloni pericolosi. Impreciso al tiro. Cambiato per esigenze tattiche (1’ st Iling-junior 6: tunnel da urlo, tanta determinazione).

DI MARÍA 5 In simile partite dovrebbe eccellere: non questa volta. Tocca tanti palloni ma senza il pizzico di magia necessaria. Ordinario (25’ st Pogba 6,5: tanta classe, peccato per la poca autonomia).

VLAHOVIC 5 Impegno lodevole ma frettoloso quando serve essere glaciali. Le palle perse sono troppe. Improduttivo (16’ st Milik 6: lotta come un leone).

ALLEGRI 6 Troppe occasioni concesse ad un Siviglia ben messo in campo. Nel recupero riacciuffa un pari che tiene tutto aperto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Maggio 2023, 23:07

