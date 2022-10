Francesco Oppini: «Juventus, che disastro. Fuori dalla Champions ad ottobre e ottavi in campionato»

di Francesco Oppini

Fuori dalla Champions ad ottobre e ottavi in campionato, Juventus che disastro. Una squadra senza spina dorsale e senza anima esce “meritatamente” ai gironi di coppa e come volevasi dimostrare appena il livello di gioco si alza la squadra di Allegri evapora nel nulla.

Nella partita che poteva salvare la stagione europea la vecchia signora subisce nettamente gli avversari e si sveglia solo per venti minuti nel finale quando oramai è sotto dì quattro reti a uno portandosi poi sul risultato finale di 4-3. ELIMINATI!

Cosa mi aspettavo ieri sera? Sicuramente due cose, innanzitutto una prova d’orgoglio unita alla prima, oramai attesa come il pane vittoria in uno scontro diretto, come seconda cosa nel post partita le scuse del mister: quando perdi quattro partite su cinque non si può far altro che chiedere scusa. Ripartiremo, oggi non so da dove ma ripartiremo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Ottobre 2022, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA