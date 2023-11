MotoGP, Bagnaia in Qatar al primo match point. F1, Ferrari all'attacco a Las Vegas

di Daniele Petroselli

Penultimo atto del Mondiale MotoGP e per Pecco Bagnaia in Qatar la prima chance di riconfermarsi campione: 14 punti di vantaggio su Jorge Martin, se riuscisse a portare a casa 23 punti più dello spagnolo l'alfiere Ducati sarebbe irraggiungibile. Ma l'azzurro non la vede così: "Se vinco avrò finalmente un po’ di tempo per pensare al mio matrimonio con Domizia (data fissata, il 20 luglio, ndr) - scherza Pecco -. Ho una piccola possibilità, ma non credo che il mondiale finirà qui, in Qatar, a meno che Jorge non abbia un problema. Il vantaggio è modesto, dovrei guadagnare troppi punti per un singolo weekend di gara, e lui sta facendo un ottimo lavoro. Sarà importante mantenere la calma e lavorare bene, come la settimana scorsa in Malesia. Vivo questo weekend normalmente, come al solito, ma so che la pressione può arrivare all’improvviso. Ad ogni modo, non c’è molto da inventarsi: per essere riconfermato campione devo stare davanti e non è molto diverso rispetto a quello che provavo a Valencia l’anno scorso".

La F1 invece vive il suo penultimo appuntamento iridato sull'inedito tracciato cittadino di Las Vegas. Max Verstappen ha subito lanciato una frecciata: "Questo evento non mi affascina granché. L’aspetto sportivo rappresenta l’1%, lo show il 99%". E sulla presentazione-show ha ammesso: "A stare lì in piedi mi sono sentito un pagliaccio". Ferrari chiamata a recuperare 20 punti alla Mercedes per diventare vicecampione del mondo Costruttori e spera di ripetere il weekend di Singapore. Charles Leclerc ci crede: "Può essere una grande occasione per noi? Vediamo, sulla carta sì, ma credo che sarà un fine settimana veramente particolare soprattutto dal punto di vista delle temperature che saranno piuttosto fredde e dovremo tutti fare i conti con questo aspetto". Mentre Carlos Sainz ha aggiunto: "Il circuito sembra un mix tra Monza e Singapore. La pista sarà in continua evoluzione e dovremo avere i riflessi pronti nel prendere le giuste decisioni".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 16:42

