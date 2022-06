Lewis Hamilton nella metro di Londra: «Non ci salivo da anni». Un weekend da comune mortale

Lo scorso weekend la metropolitana di Londra ha visto una visita inaspettata, in piena notte: il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, che in un post su Instagram ha detto di aver preso la metro per la prima volta "da anni". La leggenda dell'automobilismo ha pubblicato sul suo profilo Instagram pochi giorni fa un video girato in piena notte in cui si mostra passeggiare nella metropolitana la domenica sera.

A incontrarlo sono stati in pochi: un addetto alla sicurezza e qualche passante. «Ho trascorso un weekend fantastico con la famiglia e gli amici - scrive nel post - ho passeggiato per Londra e sono andato in metropolitana, cosa che non facevo da anni. Mi sono riposato per la settimana a venire». Tra i commenti, i fan entusiasti: «Immagina di incontrare per caso Lewis Hamilton in metro alle 3 del mattino», scrive un utente. «Fratello, se succede a me di incontrarti mi viene un infarto», scrive un altro.

