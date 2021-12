Sir Lewis Hamilton, il principe Carlo lo nomina cavaliere

D'ora in avanti chiamatelo Sir. A pochi giorni dalla delusione per il mancato ottavo titolo mondiale, Lewis Hamilton può consolarsi con un altro riconoscimento. Il pilota automobilistico di F1 è stato infatti nominato cavaliere dal principe Carlo, che ieri l'ha ricevuto al castello di Windsor per la cerimonia ufficiale.

Abido doppiopetto nero con camicia bianca, e spilla al collo, Lewis Hamilton è apparso sorridente e disteso accanto alla madre Carmen Lockhart. All'incontro non ha presenziato la regina Elisabetta che ha preferito delegare al figlio l'incombenza reale.

Per il pilota l'incontro a corte con Carlo è stata un'occasione per dimenticare, almeno per qualche ora, la delusione per la sconfitta di Abu Dhabi, dove all'ultimo giro del Gp di domenica ha perso il campionato mondiale a favore dell'olandese Max Verstappen.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 19:23

