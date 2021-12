Verstappen convocato dai commissari, il colpo di scena: il mondiale di Formula 1 non è ancora deciso

La vittoria di Max Verstappen ad Abu Dhabi è in discussione e con essa anche il titolo di campione del mondo. Sembra che dopo aver sorpreso tutto il mondo con il suo esito, questa gara riservi ancora un colpo di scena. La Mercedes di Lewis Hamilton ha presentato una protesta ufficiale alla FIA e i commissari F1 hanno convocato il pilota Red Bull.

Verstappen convocato dai commissari

La Mercedes contesta quanto avvenuto negli ultimi giri della corsa sul circuito di Yas Marina ed è per questo che i commissari hanno interrotto i festeggiamenti del pilota olandese convocandolo. Per Max sarebbe il primo titolo iridato della carriera. «Un rappresentante della squadra è tenuto a riferire agli Steward alle 20:15 in relazione all'incidente di seguito. Protesta del Team Mercedes contro la classifica stabilita al termine della competizione, presunta violazione dell'articolo 48.12 del Regolamento Sportivo FIA Formula Uno 2021», si legge infatti nella nota diramata dalla FIA poco dopo la gara di Abu Dhabi che ha permesso a Max Verstappen di conquistare il titolo Moindiale.

