Sorpasso mondiale, Verstappen campione all'ultimo giro: beffato Hamilton, sfuma l'ottavo titolo

Dal sogno all'incubo, dall'incubo al sogno. In una manciata di giri e con un post gara thrilling. L'ultimo gran premio della stagione, ad Abu Dhabi, regala emozioni, colpi di scena e un nuovo Campione del Mondo: Max Verstappen. Almeno in teoria. Nonostante il successo in pista, infatti, la vittoria dell'olandese nei prossimi giorni potrebbe essere confermata, o addirittura cancellata, da un appello in un'aula di tribunale a Parigi.

Andiamo però per ordine e riavvolgiamo il nastro. A 4 tornate dalla bandiera a scacchi, con Hamilton saldamente in testa, la Williams di Latifi va a muro e deve entrare la safety car. In quel preciso momento, con l'inglese proiettato verso l'ottava iride personale, cambia la storia del Campionato: Verstappen, secondo in classifica, monta le gomme soft, mentre l'avversario è costretto a restare dentro con quelle dure. All'uscita della vettura di sicurezza, quando manca soltanto un giro, scatta la corrida: il pilota Red Bull infila subito Hamilton e, poi, con la consueta cattiveria agonistica gli chiude ogni spazio, tenendolo a bada fino al traguardo. Game over? Sì, ma per poco.

Mentre l'olandese piange e festeggia, e dopo la consueta cerimonia del podio, arriva il colpo di scena che strozza in gola la gioia: Toto Wolf, il team principal della Mercedes, presenta un doppio ricorso. Il primo contro Verstappen, reo di aver superato l'avversario con la safety car, il secondo contro la direzione gara per una mala gestio di quei concitati momenti (art. 48.8 e 48.12 del Regolamento). La vicenda si dilata, e non poco, nella lunga serata asiatica. Poi, dopo oltre 4 ore di silenzi, arriva progressivamente la liberazione: bocciati entrambi i ricorsi. La festa Red Bull può ricominciare. Ma non nulla è come prima. E, forse, non lo sarà neppure nell'immediato futuro: tutto dipenderà dall'appello che la Mercedes, entro giovedì, dovrebbe presentare alla FIA.

