GP di San Paolo, la diretta: clamoroso Leclerc sbatte nel giro di ricognizione, Verstappen al comando davanti a Norris

6° giro - Verstappen Norris Alonso Hamilton Russell Perez Stroll Sainz Gasly Ocon Tsunoda Hulkenberg Bottas Zhou Sargeant Piastri Ricciardo

Alonso passa Hamilton al termine del rettifilo opposto ai box

Parte bene Verstappen davanti a Norris Hamilton e Alonso

In prima fila Verstappen e Norris, poi Hamilton e Alonso, Stroll e Russell, Perez e Sainz, Ocon e Tsunoda

Si sta per concludere il giro di ricognizione

La gara riprenderà con una partenza da fermi

La McLaren di Piastri e l'Apha Tauri di Ricciardo sono state riparate e potranno tornare in gara partendo però dai box

I piloti usciranno dai box alle 18.31

Secondo Leclerc è stato un problema idraulico a portarlo in testacoda e contro le barriere

Nei box Alpha Tauri e McLaren si cerca di riparare le monoposto di Ricciardo e Piastri approfittando dello stop con bandiera rossa

Anche Piastri ha l'ala posteriore danneggiata

Gara fermata con bandiera rossa

Una delle ruote perse da Albon è finità sull'ala posteriore di uno sfortunatissimo Ricciardo

Il replay evidenzia che Magnussen si è spostato verso Hulkenberg il quale a sua volta ha sterzato leggermente verso destra quel tanto per colpire Albon

La dinamica dell'incidente in partenza mostra che Albon urta sul dritto Hulkenberg che poi va contro Magnussen

Incidente a centro gruppo tra Magnussen e Albon mentre si avvicinavano alla prima curva. La Williams di Albon è distrutta

Facile partenza di Verstappen che va in prima posizione, grande avvio di Norris da sesto a secondo.

Verstappen si ritrova da solo in prima fila

Clamoroso, Leclerc sbatte nel giro di ricognizione

A parte Sargeant che utilizza le gomme medie tutti gli altri partono con le gomme soft

Non poteva mancare l'ex ferrarista Felipe Massa, venuto a salutare i suoi vecchi compagni di tante sfide

Il circuito Interlagos di San Paolo è strapieno.

Ci proverà, ma Charles Leclerc sa bene che sarà complicato battere la Red Bull-Honda di Max Verstappen. Il pilota della Ferrari parte dalla seconda piazzola della prima fila, in pole l'imbattibile olandese che ieri ha anche vinto con facilità la gara Sprint. Leclerc ha affermato che l'obiettivo è quello di mettersi dietro le due Mercedes di Lewis Hamilton (quinto sullo schieramento) e George Russell, ottavo dopo aver preso una penalità. Ma nei primi giri, Leclerc se partirà bene potrà dare fastidio a Verstappen anche grazie a un set di gomme soft nuove che non erano state utilizzate nella qualifica della gara Sprint. Carlos Sainz è settimo e per lui non sarà facile puntare al podio, che invece è l'obiettivo assoluto di Leclerc. Da non sottovalutare la Aston Martin-Mercedes, che occupa la seconda fila con Lance Stroll e Fernando Alonso oltre ovviamente a Lando Norris, secondo con la McLaren-Mercedes nella Sprint di ieri.

