Mea culpa Leclerc: «A Singapore ho sbagliato a reagire così. Imparerò»

Giovedì 26 Settembre 2019, 20:04

«Ho ancora tanto da imparare, rivedendo la gara di Singapore ho capito che non dovevo reagire così nella macchina. Lo capisco e imparerò da questo».torna così sulla sua reazione tutt'altro che entusiasta dopo l'ultima gara dichiusa al secondo posto alle spalle del compagno di squadra. «La strategia era quella giusta, la cosa più importante è fare primi e secondi con il team», dice il monegasco alla vigilia delle prime prove libere del Gp di Russia a Sochi.Nelle ultime 7 gare Leclerc ha fatto più punti di tutti. Il secondo posto del Mondiale non è più solo un miraggio per il monegasco: «Sicuramente ci crederò fino alla fine o finché matematicamente non sarà più possibile - sottolinea Leclerc -. Darò assolutamente tutto, non sarà facile ovviamente ma ci credo».