GP Francia, la diretta: Leclerc si ritira per uscita di pista, Verstappen leader. Sainz spettacolo, sale quarto

di Massimo Costa

Nelle retrovie si urtano Magnussen e Latifi, il danese si deve ritirare ai box

Va ai box Bottas per il secondo pit-stop e monta gomme medie. Gasly supera Magnussen per il 13esimo posto

36° giro - Sainz ha raggiunto Perez, terzo. Tra di loro mezzo secondo, ma va ricordato che il pilota Ferrari dovrà pagare 5" di penalità

Alonso con l'Alpine è sesto con 2"8 su Norris (McLaren) seguito dal compagno di squadra Ricciardo che a sua volta è attaccato dall'Alpine di Ocon

Divertente la battaglia tra Alpine e McLaren che sono appaiate nella classifica costruttori al quarto posto

Venti giri al traguardo, Verstappen gestisce tranquillamente il vantaggio su Hamilton, ora di 6"5

31° giro - Verstappen porta a 5"7 il divario su Hamilton che a sua volta ha 1"2 su Perez. Sainz è a 2"9 da Perez

29° giro - Gran sorpasso all'esterno di Signes, curva che si affronta in pieno, di Sainz a Russell. Che coraggio!

Gasly va all'attacco di Albon per l'11esimo posto, ma va lungo alla variante

27° giro - Verstappen +3"5 Hamilton +5" Perez +6"6 Russell +7"3 Sainz +16"3 Alonso in lotta con le McLaren di Norris e Ricciardo

26° giro - Sainz ha raggiunto Russell e lo punta per il quarto posto

Per l'incidente a Schumacher, 5" di penalità a Zhou

24° giro - Verstappen aumenta il vantaggio su Hamilton, che ora è di 3"

Piove sul bagnato in casa Ferrari: Sainz penalizzato di 5" per essere stato fatto partire dal pit-stop mentre arrivava Albon che ha dovuto frenare bruscamente

Il replay mostra Zhou entrato in contatto con Schumacher e come conseguenza ha danneggiato l'ala

Ai box Zhou che cambia l'ala anteriore e anche le gomme

Testacoda di Schumacher, che riparte

21° giro - Sainz attacca Alonso mentre davanti Verstappen ha 1"3 su Hamilton, 2"8 su Perez, 4" su Russell

La gara riparte dopo il rientro ai box della safety-car. Sainz supera Ricciardo e Norris e va sesto. L'incidente di Leclerc ha permesso a Sainz di azzerare il distacco dalle prime posizioni

Dopo che tutti hanno cambiato le gomme, Verstappen è leader davanti ad Hamilton Perez Russell Alonso Norris Ricciardo Sainz Ocon Stroll Albon Gasly Vettel Bottas Latifi Zhou Magnussen Schumacher. Nel frattempo si è ritirato Tsunoda

Leclerc è andato largo nella lunga curva che segue Signes, ha perso il posteriore, è andato in testacoda, e col muso si è infilato nelle barriere

Safety-car, quasi tutti rientrano ai box

17° giro - Momento incredibile, Leclerc che comandava la gara va a sbattere tutto solo

17° giro - Verstappen supera Norris e si porta in sesta posizione

Sainz supera Ricciardo e sale nono. Ora lo spagnolo mette nel mirino Ocon

Verstappen rientra in settima posizione dietro a Norris mentre Sainz comincia ad attaccare Ricciardo

16° giro - Pit-stop per Verstappen che monta gomme dure

15° giro - Leclerc +1"9 Verstappen +8"9 Hamilton +12"2 Perez +13"6 Russell +21"5 Alonso +25"6 Norris +30"3 Ocon +32"5 Ricciardo +33"0 Sainz poi Stroll Vettel Albon Gasly Latifi Bottas Magnussen Schumacher Zhou Tsunoda

14° giro - Leclerc aumenta il vantaggio, 1"5 su Verstappen, Hamilton è a 8"4

12° giro - Sainz ha superato le due Aston Martin di Vettel e Stroll ed entra in zona punti occupando la decima posizione

Leclerc sembra respirare e porta il vantaggio su Verstappen a 1". Perez sembra in crisi con le gomme ed è scivolato a 3" da Hamilton

11° giro - Pit-stop per Tsunoda, gomme dure per lui

10° giro - Verstappen rimane sempre in zona DRS, ma Leclerc riesce a gestire molto bene la situazione. Hamlton allunga su Perez ed è a 6"8 da Leclerc. Su Perez rinviene Russell seguito da Alonso Norris Ocon Ricciardo Stroll Vettel Sainz Albon Gasly Bottas Latifi Tsunoda Magnussen Schumacher Zhou

9° giro - Pit-stop per Schumacher e Zhou, entrambi montano le Pirelli dure

8° giro - Pit-stop per Magnussen che passa dalle medie alle dure

7° giro - Verstappen continua ad insidiare la prima posizione di Leclerc, Hamilton contiene Perez, Sainz ha superato Magnussen per il 12esimo posto

5° giro - Verstappen attacca a Signes Leclerc, ma il pilota Ferrari resiste

4° giro - Leclerc ha 6 decimi di vantaggio su Perez, a 5"6 c'è Hamilton che ha già respinto due attacchi di Perez. Quinto Russell che ha 1"7 su Alonso e Norris, ottavo Ricciardo che precede Ocon Stroll Vettel Magnussen Sainz ora 13esimo

3° giro - Verstappen ha aumentato il ritmo ed è molto vicino a Leclerc mentre Hamilton è a 4"3 dal leader e tiene dietro Perez

E grande partenza di Magnussen che da 20esimo è già 12esimo mentre Sainz da 19esimo è 15esimo

Grande partenza di Alonso che ha superato Norris e Russell

1° giro - Leclerc ha 1"119 su Verstappen poi Hamilton Perez Alonso Russell Norris Ricciardo Ocon Stroll Vettel Albon Magnussen Schumacher Gasly Bottas Sainz Latifi Zhou Tsunoda. Contatto tra Ocon e Tsunoda, entrambi proseguono

Parte bene Leclerc davanti a Verstappen mentre Hamilton supera Perez e si porta in quarta posizione

Nel box Mercedes, la star di Hollywood Matthew McCounaghey

Iniziato il giro di ricognizione, ricordiamo che Sainz parte dalla 19esima casella (ultima fila) per aver dovuto sostituire la quarta power unit, cosa che da regolamento comporta la pesante penalità

Bottas, Gasly e Sainz partono con le gomme dure, tutti gli altri con le medie

Nonostante il gran caldo, le tribune del Paul Ricard sono completamente piene. I tifosi francesi sono tutti per Leclerc, Ocon, Gasly e per il team Alpine

Charles Leclerc è oggi chiamato a una seconda impresa. Dopo la bella pole conquistata ieri grazie anche al perfetto aiuto arrivato da Carlos Sainz, che gli ha offerto la scia nel punto più veloce del tracciato Paul Ricard di Le Castellet, Leclerc dovrà vedersela con le due Red Bull-Honda di Max Verstappen e Sergio Perez, che rispettivamente partiranno dalla seconda e terza piazzola. Non sarà facile per il monegasco tenersi alle spalle l'olandese e il messicano, ma sarà fondamentale riuscirci in ottica campionato. Leclerc è secondo in campionato e deve recuperare 38 punti su Verstappen, ogni occasione è buona per cercare di accorciare tale divario. Sainz partirà 19esimo, dall'ultima fila, per aver dovuto cambiare il quarto motore.

Consapevole di non potersi giocare nulla in qualifica, lo spagnolo si è messo a disposizione della squadra regalando per due volte la scia a Leclerc. Per Sainz sarà una gara tutta di rimonta e chissà che non riesca a raggiungere una delle due Red Bull per poi lottare per il terzo gradino del podio. Gli altri? La Mercedes è quarta con uno splendido Lewis Hamilton, ma nei tempi sul giro secco è ancora lontana da Ferrari e Red Bull. Dietro al sette volte campione del mondo ci sono altri due piloti inglesi, Lando Norris con la McLaren-Mercedes e il compagno George Russell. Per tutti, oggi ci sarà un nemico invisibile da battere: il caldo. Le incognite sono rappresentate dal degrado delle gomme e dalle relative strategie dei team. Insomma, sarà una gara tutta da gustare.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 16:11

