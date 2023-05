GP di Monaco, le pagelle: Verstappen inarrivabile, ma Alonso è uno spettacolo. Sorpresa Ocon, meritatamente a podio. Ferrari dozzinali, fanno il compitino

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio di Monaco, settima prova del Mondiale 2023 di Formula 1. Sul tracciato Montecarlo domina il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro al pilota olandese, si piazzano Fernando Alonso con l'Aston Martin e un sorprendente Esteban Ocon sull'Alpine.



VERSTAPPEN – voto 9: La pole-position è una gemma. Il successo, l'ovvio epilogo di un altro pomeriggio al limite della perfezione. Peraltro sotto la pioggia. DOMINANTE



ALONSO – voto 8: Ha solamente un'enorme, incredibile, sfiga: doversi confrontare con Verstappen e l'astronave creata dal genio di Newey. A parità di mezzo, si giocherebbe le sue occasioni per il Mondiale. SUBLIME



OCON – voto 7: Bravo e costante, riesce a non sprecare un'occasione ghiottissima per ritornare a sentirsi importante e strappare un insperato podio. OPPORTUNISTA



LECLERC – voto 6: Penalizzato in qualifica, soporifero durante quasi tutti i 78 giri sotto le finestre di casa. Prestazione in linea con gli attuali valori della Rossa. SCIALBO

SAINZ JR. – voto 5.5: Un errore di valutazione, nel tentativo di passare Ocon, lo costringe a girare per quasi tutta la gara senza un pezzetto dell'ala anteriore. La cosa più "emozionante" del pomeriggio monegasco. PALLOSO



WILLIAMS – voto 5: Improponibili al sabato, incerottati in gara. Manca il feeling tra la vettura, decisamente nata male, e i 2 piloti. Che, comunque, dovrebbero fare qualcosina in più. ZOPPICANTE



PÉREZ – voto 4.5: L'errore in qualifica gli pregiudica l'intero weekend e, obiettivamente, conferma il suo ruolo nella corsa al titolo iridato. SUBALTERNO



STROLL – voto 4: Impietoso, ancora una volta, il confronto col compagno di squadra Alonso. Per il canadese meglio resettare e concentrarsi sul prossimo fine settimana in Spagna. INGUARDABILE



Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 16:55

