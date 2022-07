GP di Francia, le pagelle: Verstappen vince in scioltezza, Leclerc in testacoda e out. Bravo e generoso Sainz, quinto

di Piergiorgio Bruni

Queste le pagelle del gran premio di Francia, 12esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1, penultimo weekend prima della pausa estiva. Sul circuito di Magny-Cours trionfa il solito Max Verstappen con la Red Bull. Dietro all'olandese, dopo una gagliarda e coraggiosa prestazione, Lewis Hamilton con la Mercedes e il compagno di squadra George Russell.





VERSTAPPEN – voto 7.5: Nel momento di maggiore difficoltà (se così si può dire) del gran premio riceve l'inaspettato regalo: l'auoteliminazione di Leclerc. È fortissimo, si sa, ma è pure bravo a essere talmente costante da poter godere dei continui regali degli avversari. MARTELLANTE



HAMILTON – voto 7: Trecentesimo gran premio in carriera e una partenza da cannibale. Come se volesse celebrare i bei tempi andati. Non ha più la vettura per dominare e inanellare record, ma è ancora sufficiente per togliersi i sassolini dalla scarpe. E aggiungere qualche trofeo in bacheca. AGGUERRITO



SAINZ JR. – voto 6.5: Cambia la power unit e parte dall'ultima fila, con tutte le difficoltà che comporta ritrovarsi nel traffico. Aiuta il compagno di squadra in qualifica, ma non avviene lo stesso durante il cambio gomme in regime di safety car per l'incidente a Leclerc. Penalizzato di 5 secondi per unsafe release, chiude quinto. TRADITO



ALONSO – voto 6: Per lui, probabilmente, non c'è mai un'equità di giudizio. Il motivo, però, è facilmente spiegabile: riesce sempre a sorprendere e far innamorare. Partenza e gestione gara, pur con le consuete difficoltà legate alla sua monoposto, sono sempre da applausi. INTRAMONTABILE



RICCIARDO – voto 5.5: Recentamente ha ammesso di voler continuare con la F1, nonostante l'anagrafe e i tanti (ricchi) pretendenti alla classe regina dell'automobilismo. Massimo rispetto per la decisione, ma sarà necessario un bel reset: mentale, prestazionale e motivazionale. OPACIZZATO



LECLERC – voto 5: Al giro 17, in curva 11, si dissolvono le residue speranze iridate del pilota monegasco. Il testacoda della F1-75, infatti, chiude ogni possibile rincorsa a Verstappen e, probabilmente, pure alla Red Bull. Errori personali (elegantemente ammessi), del box e un pizzico di sfortuna lo spingono, idealmente, già al 2023. CORRESPONSABILE



HAAS – voto 4.5: Inspiegabilmente sembra vivere su un ottovolante. Dalle splendide prestazioni messe in pista nell'ultimo mese all'odierno "botto" francese, purtroppo il passo è stato brevissimo. I recenti aggiornamenti tecnici non soltanto non hanno portato i risultati sperati, anzi hanno peggiorato la macchina. ROVINATA



ZHOU – voto 4: Un weekend da dimenticare e mettere immediatamente in archivio. Non funziona lui e neppure il team. Gli inizi di Mondiale sono lontani, anzi lontanissimi. Qualcosa si è incrinato, la pausa estiva sarà vitale per recuperare energie mentali e rimettere a posto il meccanisco. ALIENATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Luglio 2022, 16:36

