Formula 3, spaventoso incidente dell'australiano Peroni Video

Paura in Formula 3. Durante il Gran Premio d'Italia a Monza la monoposto dell'australiano Alex Peroni è decollata dopo aver centrato il dissuasore all'esterno della Parabolica, atterrando capovolta contro le barriere. Il pilota, dopo un paio di minuti di paura, ha lasciato la macchina sulle sua gambe, probabilmente salvato dall'halo dell'auto. Per questo le prove libere della Formula 1 sono partite in orario ma non è permesso a nessuna macchina di lasciare i box. Settimana scorsa a Spa, durante la gara di Formula 2, in un terribile incidente ha perso la vita Antoine Hubert, mentre Juan Manuel Correa è ancora in coma indotto.

Sabato 7 Settembre 2019, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aslasl